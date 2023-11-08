الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية تطلق التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل فى قطاع غزة

انهيار المنظومة الصحية
انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة

أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة، وفقًا لفضائية الغد" في نبأ عاجل.

الكوادر الطبية تدفع ثمنًا غاليًا

وأكدت الكيلة، وفقًا لوكالة أنباء فلسطين الرسمية، أن الكوادر الطبية تدفع ثمنًا غاليًا لتواجدها على رأس عملها، والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة، والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والإسعافية المئات.

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