الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تنشر صورا من تدريب مجاني لشباب أسوان على مهن يحتاجها السوق

التدريب المهني
التدريب المهني

تواصل مديرية عمل محافظة أسوان تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024، عن طريق مركزي التدريب الثابتة والمتنقلة.

وجاء في بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم الأربعاء، أن المديرية تابعت خلال الساعات الماضية تنفيذ برنامج تدريب مهني مجاني بمركز منطقة المحمودية، لتدريب الشباب على مهن مرتبطة بمجال الطاقة الشمسية،في إطار التعاون برنامج الأغذية العالمي "WFP"، وكذلك تدريب طلاب التعليم الفني المزدوج على مهن "صيانة المحمول وشاشات الكاميرات والمراقبة والريسيفر، في إطار بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم"قطاع التعليم الفني، وأيضا برامج تدريبية على "كهرباء السليسون والسباكة الصحية" بالوحدة التدريبية المُتنقلة بمركز نصر النوبة.

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تأهيل الشباب علي المهن

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بسرعة إنجاز الهدف من التدريب المهني في "خطة 2023-2024"،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،والتي يتم تنفيذها عن طريق الإدارة المركزية للتدريب المهني،والمديريات في كافة المحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مُستقبلك".

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بحوث العمالة والتدريب 

من جانبه حث فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، شباب المحافظة من الجنسين على سرعة التقديم في دورات التدريب المهني المجانية، موضحًا أنه يمكن الإلتحاق بتلك البرامج المجانية من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابت او إدارة بحوث العمالة والتدريب الموجودة بمقر المديرية، لمن هُم فى سن 18 إلى 40 سنة، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشأت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة وخارجها.

تتسق تلك الجهود فى مجال التدريب المهنى والتأهيل للكوادر البشرية الشابة بمختلف محافظات الجمهورية، فى إطار خطة الدولة لخفض معدلات البطالة وخلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية. 

وزارة العمل محافظة أسوان مديرية عمل تدريب مهني برنامج الأغذية العالمي التعليم الفنى وزير العمل حسن شحاتة

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