عاتبته على معاكستها.. مقتل ربة منزل على يد سائق في الجيزة

لقيت ربة منزل مصرعها على يد سائق إثر معاتبته على معاكستها بمنطقة الصف، وألقى قطاع الأمن العام القبض على المتهم.

وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) إثر إصابتها بجرح قطعي بالجسم.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (ربة منزل "متوفاة" – 4 من أهليتها)، طرف ثان (سائق – 5 من أهليته).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.