16 نوفمبر.. "جزويت الإسكندرية" يُناقش "المريخ جنة" لـ راي برادبري

يستضيف نادي الكتاب، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، لقاء لمناقشة كتاب "المريخ جنة" وهو عبارة عن مختارات قصصية للكاتب الأمريكي راي برادبري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمقر الجزويت في شارع بورسعيد بالإسكندرية، على أن تدير اللقاء هبة يونس النيل وهي كاتبة، مترجمة ومدوّنة، ولها 3 كتب منشورة ومترجمات في دوريات إلكترونية.

نبذة عن الكتاب

الكتاب مجموعة من القصص القصيرة الكلاسيكية لمؤلف رواية "451 فهرنهايت" الأشهر والأكثر مبيعا لسنوات حتى تحولت لفيلم سينمائي، ويضم الكتاب مجموعة من أروع الاعمال منها: رجل الصاروخ، صوت الرعد، العودة للوطن، المريخ جنة وقصص أخرى.

ننخرط في المؤلف مع شخصيات عدة منها طاقم من رواد الفضاء المنكوبين الذين ذهبوا لحافة الجنون بسبب المطر المخيف على كوكب الزهرة، أو مع شركة للسفاري تقدم للأثرياء رحلة عودة بالزمن لمطارة وقتل الديناصورات، أو غرفة واقع افتراضي عالية التقنية تعود للعمل ولكن بنتائج كارثية.

والكتاب هو مجموعة نادرة من كنوز المؤلف تمثل رؤيته حيال الكثير من الأمور الوجودية، بما فيها من تشكك في كل ما يخص التكنولوجيا ومصير البشرية في ظل تقدم علمي لا يهدأ، وكل قصة تقدم رؤية فلسفية غاية في العمق لراي برادبوري بقالب غارق في الشاعرية والرومانسية الانسانية مما يجعلها قصص لا تتقادم أبداً بل على العكس يزداد الشعور بأهميتها ودلالاتها الرمزية الكاشفة يوم بعد آخر.

نبذة عن راي برادبري

راي برادبري (22 أغسطس 1920 - 5 يونيو 2012)؛ أديب وكاتب سيناريو أمريكي، كتب في مجالات متنوعة من الأدب، مثل الفانتازيا والخيال العلمي والرعب والغموض.

كان برادبري أحد أشهر الكتاب الأمريكيين في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وبالرغم من اشتهاره بالفنتازيا، إلا أنه كتب ضمن أنواع أدبية أخرى، مثل روايته نبيذ الهندباء (1957)، ومذكراته التخيلية الظلال الخضراء، والحوت الأبيض (1992).

حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك بوليتزر عن فئة الجوائز الخاصة والاستشهادات عام 2007، وكان مستشارًا لسيناريوهات الأفلام والنصوص التليفزيونية، مثل موبي ديك وقادم من الفضاء الخارجي، كما أعدت الكثير من أعماله للكتب المصورة والتليفزيون والأفلام.