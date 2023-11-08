الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

37 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا تنظمها بالمنوفية خلال شهر نوفمبر

جانب من أنشطة قصر
جانب من أنشطة قصر ثقافة المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تنفذ 37 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر نوفمبر 2023.

وأوضح مدير مديرية الثقافة أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية، لعرضها على المسارح من الساعة 11 صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ومنها ندوة بعنوان "تثقيف علمى للشباب بعنوان" ثورة المعلومات وتحديات العصر، عرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، نبذة العنف ودور المرأة في توعية المجتمع والأسرة، السد العالى والتنمية في مصر، أهمية الماء وكيفية المحافظة عليها، وكذا محاضرة بعنوان يوم الطفل العالمى، دور الأسرة والمدارس في انتظام الطلاب بالمدارس، حلقة حوارية بعنوان الشباب والتنمية الصناعية، التطور العلمى والتكنولوجى وأثره على الشباب"، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

محافظ المنوفية يشيد بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة 

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكل الفعاليات الثقافية، والتي تستهدف بناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.

ويتم ذلك في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية أنشطة توعوية متعددة ثقافة المنوفية 37نشاط ثقافى خلال نوفمبر الجاري

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء

محافظ المنوفية يلتقى المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى

رئيس جامعة المنوفية يتفقد فعاليات ورش العمل الدولية المتقدمة في التخدير

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

مَن المستفيدون اقتصاديًا من حرب إسرائيل على قطاع غزة؟

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

"الحب" يقتل "الأم الخائفة".. 4 رصاصات تكتب السطر الأخير فى حياة "ندى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟