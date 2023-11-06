الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد فعاليات ورش العمل الدولية المتقدمة في التخدير

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية  اليوم، بتفقد فعاليات ورش العمل المتقدمة في التخدير والعناية المركزة التي تنظمها الجمعية المصرية للتخدير وطب الحالات الحرجة، بالتعاون  مع قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبرئاسة الدكتورة صفاء هلال أستاذ التخدير بطب المنوفية ومدير عام الجمعية.

رئيس جامعة المنوفية يشيد بالمحتوى التي قدمته الورش اليوم بالملتقى 

أشاد الدكتور أحمد القاصد بالمحتوى العلمي والتدريب  الذي تقدمه الورش، مشيرا إلي أهمية الملتقيات العلمية في تبادل الخبرات  ومواكبة الحديث في العالم في مجال العلوم الطبية، وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة علي عقد الملتقيات العلمية والمشاركة بها في الداخل والخارج  في إطار التعليم  الطبي  المستمر الذي تنتهجه الجامعة والقطاع الطبي بها.

رئيس جامعة المنوفية يؤكد على تقديم الدعم الكامل للملتقيات العلمية 

وأكد القاصد على دعمه الدائم لكل الملتقيات العلمية وترحيبه بالتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات الدولية في التعليم  والتدريب، مشيدا بتعاون الجمعية المصرية للتخدير  مع المؤسسات الدولية والكلية الإيرلندية لاطباء التخدير.

وأشارت الدكتورة  صفاء هلال إلي أن الورش تتناول على مدار ٦ أيام التدريب العملي  علي كيفية التعامل الأمثل مع مريض الرعاية الحرجة  وأثناء التخدير، بالإضافة إلى الجديد في استخدام الموجات فوق  الصوتية والايكو والايكمو  وعلاج  الألم  والتخدير الموضعي، كما تم  خلال الورش إضافة أول إنتاج علمي للجمعية للتدريب حول كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة.

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