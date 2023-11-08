الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عائشة بن أحمد عن حكاية "روحي فيك": "انتظروا مفاجأت غير متوقعة"

حكاية روحي فيك
حكاية روحي فيك

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها بعدد من اللقطات من حكاية “روحي فيك” من مسلسل “55 مشكلة حب” والتي تُعرض حاليا عبر شبكة قنوات ON. 

وعلقت عائشة بن أحمد على مشاهد الحكاية عبر خاصية الستوري الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” قائلة: “انتظروا مفاجأت غير متوقعة في حكاية روحي فيك الحلقات القادمة”. 

ونجحت حكاية “روحي فيك” من بطولة عائشة بن أحمد ونور محمود في الاستحواذ على اهتمام الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى من العمل الأحد الماضي. 

واستطاعت حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب تصدر تريند جوجل، كما احتلت المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية. 

وتقوم قناة ON مساء اليوم بعرض الحلقة الرابعة من الحكاية التي تشهد تطورا كبيرا في الأحداث وغموضا حول السيدة التي دائما تظهر لبطلة العمل. 

مواعيد عرض حكاية روحي فيك 

وتعرض حكاية "روحى فيك" من  الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

أبطال حكاية روحي فيك 

يذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والتي تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفي.

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