طفلة تُقاضي والدها بعد سنوات من وفاة والدتها.. والسبب صادم

لم تتخيل الطفلة "أسماء"، بأن الحياة بهذه القسوة، وأنها ستعيش فيها معاناة، فمنذ أن حضرت الدنيا وجدت نفسها بدون أم، ولم يتحمل والدها رعايتها بعد وفاة والدتها أثناء ولادتها، وتركها لجدتها لأمها وخالتها التي كانت على وشك الزواج، لكنها فضلت الانفصال عن خطيبها لتراعي ابنة شقيقتها.



ظلت الطفلة اليتيمة في رعاية خالتها طوال السنوات الماضية، بعد وفاة جدتها. وكانت الخالة تعمل ليل نهار لتلبي لها متطلبات ابنة شقيقتها.



أما الأب فتزوج مرة أخرى ونسى ابنته، ولا يسأل عنها إلّا من عام لآخر، وكأنها لم تحضر للدنيا وتحمل اسمه.

طلبت الطفله من والدها كثيرًا الإقامة معه في فترة إجازتها من الدراسة، للتعرف على أشقائها وأقاربها أيضًا، لكن كل مرة كان يُبرر لها انشغاله فى العمل أو سفره أو مرض زوجته الثانية، فكانت وزيارته لها كانت في أضيق الحدود.



ورغم معاناة الطفلة الشديدة، لكنها بدأت تعي بأن خالتها ضاع عمرها بجانبها دون زواج، وفي المقابل لا يسأل والدها، ولا يشغل نفسه بمصاريفها نهائيا، فكانت خالتها هي من تلبي لها كل احتياجاتها.



وبعد كل هذه السنوات، ظهر الأب على حقيقته عندما طلبت من ابنته التكفل بمصاريفها شهرية بعد دخولها الثانوية العامة؛ لأن خالتها أصيبت بالغضروف وأصبحت حركتها بطيئة، ما يجعلها تواجه صعوبة في العمل.

وبدأ الأب يتهرب من نجلته نهائيًا ولم يرد على مكالماتها ورسائلها، وبعد معاناة معه، قررت الطفلة اللجوء لمحامى لمقاضاة والدها لإلزامه بالإنفاق عليها، وبالفعل رفعت دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة تحمل رقم ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٣.