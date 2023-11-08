حساب العواقب.. حتمية تاريخية



كان مانموهان سينج رئيسًا لوزراء الهند أواخر نوفمبر 2008، عندما تسلل عشرة متشددين جهاديين باكستانيين من جماعة عسكر طيبة، التى يُعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بالمخابرات العسكرية الباكستانية، إلى الهند وقتلوا أكثر من مائة وستين شخصًا فى مومباى.. ماذا كان رد سينج العسكرى على 11 سبتمبر الهندى؟.. لم يفعل شيئًا.. لم ينتقم عسكريًا من الأمة الباكستانية أو معسكرات عسكر طيبة فى باكستان.. كان عملًا رائعًا من ضبط النفس.. فماذا كان منطق مانموهان فى ذلك؟

فى كتابه «الخيارات: داخل صنع السياسة الخارجية للهند»، أوضح وزير الخارجية الهندى فى ذلك الوقت، شيفشانكار مينون، كان القرار فى نيودلهى هو «انتقام فورى واضح»، ضد القواعد الجهادية أو ضد المخابرات العسكرية الباكستانية، التى كانت متواطئة بشكل واضح، «كان من شأن القيام بذلك أن يكون مُرضيًا عاطفيًا، وأن يقطع شوطًا نحو محو عار عدم الكفاءة الذى أظهرته الشرطة والأجهزة الأمنية الهندية».. لكن بعد التفكير الرصين، اتضح أن قرار عدم الانتقام عسكريًا والتركيز على الوسائل الدبلوماسية والسرية وغيرها، كان القرار الصحيح لذلك الزمان والمكان.. وكان من بين الأسباب الرئيسية لذلك، أن أى رد عسكرى كان سيغطى على مدى فظاعة الغارة على المدنيين والسياح الهنود، «كنا سنفقد حقيقة هجوم إرهابى من باكستان على الهند مع تورط رسمى من الجانب الباكستانى».. وبمجرد أن تنتقم الهند، كان العالم ليحصل على الفور على ما أسماه مينون «رد فعل همهمة»، مجرد غبار باكستانى هندى آخر، ولا شىء غير عادى هنا.

علاوة على ذلك، كتب مينون، إن الهجوم الهندى على باكستان كان سيوحد باكستان وراء جيشها، الذى كان فى سمعة محلية متزايدة.. والهجوم على باكستان كان سيُضعف أيضًا الحكومة المدنية فى باكستان، التى تم انتخابها للتو للسلطة، والتى سعت إلى علاقة أفضل بكثير مع الهند، مما كان الجيش الباكستانى على استعداد للنظر فيه.. «الخوف من الحرب، وربما حتى الحرب نفسها، كان بالضبط ما أراده الجيش الباكستانى لدعم موقفه الداخلى».. الحرب، حتى لو كانت حربًا ناجحة، كانت ستفرض تكاليف وتسبب انتكاسة لتقدم الاقتصاد الهندى فقط، عندما كان الاقتصاد العالمى فى نوفمبر 2008 فى أزمة مالية غير مسبوقة.. و«من خلال عدم مهاجمة باكستان، كانت الهند حرة فى اتباع جميع الوسائل القانونية والسرية لتحقيق أهدافها، المتمثلة فى تقديم الجناة إلى العدالة، وتوحيد المجتمع الدولى لفرض عقوبات على باكستان، بسبب سلوكها وتعزيز احتمال عدم حدوث مثل هذا الهجوم مرة أخرى».

هنا يقول توماس فريدمان، فى مقال له قبل أسبوعين فى صحيفة New York Times: أنا أفهم أن إسرائيل ليست الهند.. إن فقدان أكثر من مائة وستين شخصًا فى مومباى، بعضهم من السياح، لم يكن محسوسًا فى كل منزل وقرية صغيرة، وكذلك قتل حماس لما يقارب من ألف وأربعمائة إسرائيلى، وإصابة عدد كبير من الأشخاص الآخرين وخطف أكثر من مائتى شخص.. ومع ذلك، من المفيد التفكير فى التناقض بين رد الهند على هجوم مومباى الإرهابى ورد إسرائيل على هجوم حماس.

بعد الرعب الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين، ماذا حدث؟.. سرعان ما تحولت الرواية إلى وحشية الهجوم الإسرائيلى المضاد على المدنيين فى غزة، الذين رسَّخت حماس نفسها بينهم.. طغت الضربة الإسرائيلية المضادة الضخمة على إرهاب حماس، وجعلت المنظمة بطلًا عند البعض.. كما أجبرت حلفاء إسرائيل العرب الجُدد فى اتفاقيات إبراهام على النأى بأنفسهم عن الدولة اليهودية.. وفى الوقت نفسه، مع استدعاء حوالى 360 ألفًا من جنود الاحتياط، من شبه المؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلى سيُصاب بالتعثر، إذا استغرقت محاولة طرد إسرائيل لحماس من غزة شهورًا، كما هو متوقع.. ومن المتوقع بالفعل أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 10% على أساس سنوى، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

على المستوى الشخصى، يقول فريدمان، أشعر بالفزع من رد فعل هؤلاء الطلاب والتقدميين، وبعض اليهود فى الولايات المتحدة، الذين وقفوا إلى جانب حماس ضد إسرائيل، كما أن رد الفعل العنيف هذا، لا يأخذ فى الاعتبار أن إسرائيل، على الرغم من كل أخطائها، هى مجتمع متعدد الثقافات، حيث ما يقرب من نصف الأطباء المتخرجين اليوم هم من العرب أو الدروز، أو أن حماس هى منظمة إسلامية متشددة لا تتسامح مع المعارضة أو أفراد المثليين والمثليات ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسانية والجنسية والمثليين.. ولكن، لأننى تابعت عن كثب رد فعل سينج الفريد على هجوم مومباى الإرهابى، دعوت على الفور إلى رد أكثر استهدافًا ومدروسًا بالكامل من جانب إسرائيل.. كان ينبغى أن تسمى هذه العملية «أنقذوا رهائننا».

لكنه غباء نتنياهو، فبدلًا من ذلك، سارعت حكومته على الفور إلى وضع خطة، على حد تعبير وزير الدفاع يوآف جالانت، «لمحو حماس من على وجه الأرض»، وفى غضون ثلاثة أسابيع توقيت كتابة مقال فريدمان حصدت طائرات إسرائيل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الضحايا المدنيين، وتسببت فى دمار فى غزة أكثر بكثير مما عانت منه إسرائيل، بينما ألزمت نفسها بالسيطرة العسكرية على غزة، وهى عملية، على أساس سكانى نسبى، تعادل تقريبًا قرار الولايات المتحدة، بين عشية وضحاها تقريبًا، باحتلال نصف المكسيك!.. الخطة الإسرائيلية، وفقًا لنتنياهو، ستكون معركة «طويلة وصعبة.. لتدمير القدرات العسكرية لحماس وإعادة الرهائن إلى الوطن».

وكما قلنا، إسرائيل ليست الهند، ولا يمكن توقع أن تدير الخد الآخر.. ليس فى ذلك الجوار.. ليبقى السؤال: ما هى خطة نتنياهو؟.

المسئولون الإسرائيليون يقولون إنهم يعرفون شيئين مؤكدين: حماس لن تحكم غزة مرة أخرى، وإسرائيل لن تحكم غزة ما بعد حماس.. ويشيرون إلى أنهم سيضعون ترتيبًا مشابهًا فى أجزاء من الضفة الغربية اليوم، حيث يدير الفلسطينيون فى غزة الحياة اليومية، وتوفر فرق الجيش الإسرائيلى والشاباك القوة الأمنية وراء الكواليس.. هذه خطة نصف مخبوزة.. من هم هؤلاء الفلسطينيون الذين سيتم تجنيدهم لحكم غزة نيابة عن إسرائيل؟.. ماذا يحدث فى الصباح التالى للعثور على فلسطينى يعمل لصالح إسرائيل فى غزة مقتولًا فى زقاق، مع ورقة مثبتة على صدره مكتوب عليها: «خائن»ـ.

علاوة على ذلك، من سيدفع فاتورة سيطرة إسرائيل على سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وتوفير الرعاية الصحية لهم وتعليمهم؟.. برجاء رفع يدك إذا كنت تعتقد أن الاتحاد الأوروبى أو دول الخليج العربية، أو التجمع التقدمى الكبير فى الحزب الديمقراطى فى مجلس النواب الأمريكى، سيمول إشرافًا إسرائيليًا إلى أجل غير مسمى على غزة، بينما يتعهد نتنياهو وعصابته من العنصريين اليهود، بضم الضفة الغربية، دون حقوق متساوية للفلسطينيين هناك.. إن تكلفة احتلال غزة يمكن أن تُرهق الجيش والاقتصاد الإسرائيليين لسنوات قادمة.. علاوة على كل ذلك، كيف ستدير إسرائيل مثل هذه العملية المعقدة، عندما تكون هناك لسبب وجيه ثقة ضئيلة فى نتنياهو؟.. هو نفسه من أشار إلى رؤساء المخابرات العسكرية الإسرائيلية والشاباك، باعتبارهم مسئولين عن هجوم حماس المفاجئ، بينما يعفى نفسه من أى لوم.. وبعد يوم واحد، تم إجباره على التراجع عن اتهاماته فى زمن الحرب ضد زملائه.. لكن كان الضرر قد وقع.. ليس لدى نتنياهو فريق من المنافسين يدعمونه. لديه فريق من الأشخاص، يطلب منهم اتخاذ خيارات مؤلمة طويلة الأجل، مع العلم أن رئيس وزرائهم شخص ذو شخصية متدنية، لدرجة أنه سيلومهم على كل ما يحدث بشكل خاطئ، وينسب كل الفضل لنفسه، فى أى شىء يسير على ما يرام.

قد نفهم لماذا تعتقد إسرائيل أنها بحاجة إلى تدمير حماس، وبالتالى ردع الآخرين عن التفكير فى شىء من هذا القبيل.. لكن وجهة نظر واشنطن، هى أن القيادة الإسرائيلية ليس لديها خطة قابلة للتطبيق للفوز، أو زعيم يمكنه التغلب على ضغوط وتعقيد هذه الأزمة.. تحتاج إسرائيل إلى معرفة أن تسامح حليفتها الأمريكية مع الخسائر الفادحة فى صفوف المدنيين فى غزة فى عملية عسكرية مفتوحة، ليس بلا حدود.. فى الواقع، قد نقترب قريبًا من الحد الأقصى.. يجب على إسرائيل أن تُبقى الباب مفتوحًا لوقف إطلاق النار الإنسانى وتبادل الأسرى، الذى سيسمح أيضًا لإسرائيل بالتوقف والتفكير فى المكان الذى تتجه إليه بالضبط مع عمليتها العسكرية المُتسرعة فى غزة، والثمن الذى يمكن أن تدفعه على المدى الطويل.

ولهذا السبب، يؤكد فريدمان، أعود إلى المثال الهندى.. لأن الاستخدام المستهدف للقوة بأهداف محدودة وقابلة للتحقيق قد يخدم أمن إسرائيل وازدهارها على المدى الطويل، أكثر من حرب مفتوحة للقضاء على حماس.. وعلى تل أبيب أن تختبر تكاليف وفوائد كلا النهجين.. كما يمكن أن تسمح الهدنة لسكان غزة، بتقييم ما فعله هجوم حماس على إسرائيل، ومدى تأثير رد إسرائيل على حياتهم وعائلاتهم ومنازلهم وأعمالهم.. ما الذى اعتقدت حماس بالضبط أنها ستنجزه من خلال هذه الحرب لسكان غزة، الذين كان الآلاف منهم يسافرون للعمل فى إسرائيل كل يوم، أو يصدرون المنتجات الزراعية وغيرها من السلع، عبر الحدود بين غزة وإسرائيل قبل بضعة أسابيع فقط؟.. يمكنك اختزال الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، منذ أوائل أواخر القرن التاسع عشر، إلى سطر واحد: الصراع، المهلة، الصراع، المهلة، الصراع، المهلة، الصراع، المهلة، الوقت المستقطع، الصراع والمهلة.. الفرق الأكثر أهمية بين الطرفين، هو ما فعله كل منهما خلال المهلات.. لقد بنت إسرائيل مجتمعًا واقتصادًا، حتى لو كان معيبًا، وأخذت حماس جميع مواردها تقريبًا وبنت أنفاقًا.سحفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.