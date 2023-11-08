الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 100 شخص على ظهر سفينة سياحية بريطانية جراء تعرضها لعاصفة

غرق سفينة
غرق سفينة

أعلنت السلطات البريطانية، إصابة 100 شخص كانوا على ظهر سفينة سياحية بريطانية جراء تعرضها لعاصفة في خليج البسكاى.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الإنجليزية، أن السفينة كانت في طريقها إلى إسبانيا عندما اضطرت للعودة إلى بريطانيا، مساء أمس، قبل انتهاء مدة رحلتها التي تبلغ 14 يوما، بعدما واجهت أمواجا عاتية يصل ارتفاعها إلى تسعة أمتار.

وكانت السفينة تقل ألف راكب عندما تسببت العاصفة في تفعيل نظام سلامة الدفع، مما تسبب في انحراف السفينة فجأة إلى اليسار وتوقفها بشكل مفاجئ ما تسبب في إصابة الكثيرين.

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