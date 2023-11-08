الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهال خلاف: مذيع الأخبار مطلوب منه الحياد والقدسية والمسئولية

الإعلامية نهال خلاف
الإعلامية نهال خلاف

تحدثت الإعلامية نهال خلاف، المذيعة بقناة "إكسترا لايف"، عن تجربتها في تقديم الأخبار والتغطيات الإخبارية، وكيف تتعامل مع الضيوف والمواقف المختلفة على الهواء.

 

وقالت خلاف، في حوار خاص مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، إن حياتها لا تختلف عن العمل في الإعلام، وأن الأخبار مسئولية وقدسية، كما أنها تنتبه لكل التفاصيل من اختيار الكلمات والأكواد والأسئلة، وأنها تسعى لاستخراج المعلومات من الضيوف الذين يراوغون في الرد.

 

وأضافت أن حياتها الاجتماعية مخصصة للعمل، وأنها تفتقد التحكم في مشاعرها مع الأخبار الحالية للقضية الفلسطينية، وأعربت عن فخرها بأي تغطية إخبارية تقدمها، وخاصة تغطية الحوار الوطني الذي كانت معنية به القناة.

 

وأشارت إلى أن الإدارة تقوم بتدريبها بصفة مستمرة، وأن المكان يعطيها إخلاص ودعم شديد، وأن أسعد لحظات حياتها هي الجلوس على ديسك الأخبار.

التغطيات الإخبارية إكسترا لايف نهال خلاف إسعاد يونس صاحبة السعادة

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