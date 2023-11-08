الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لما جبريل تروى لـ"صاحبة السعادة" أول مرة بكت فيها على الهواء

الإعلامية لما جبريل
الإعلامية لما جبريل

تحدثت الإعلامية لما جبريل، مذيعة قناة إكسترا نيوز، عن تجربتها الإعلامية والتحديات التي واجهتها في مسيرتها المهنية، وقالت إنها تربطها علاقة وطيدة بفريق عمل قناة إكسترا نيوز، وأنها تشعر بالفخر بالعمل في قناة تقدم خدمة إعلامية مهنية وموضوعية.

 

وأكدت جبريل، في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، أنها تحاول دائما الحفاظ على الموضوعية والحيادية في تقديم الأخبار، ولكنها لم تتمكن من ذلك في بعض المواقف الإنسانية التي تلامس مشاعرها. 

وأشارت إلى أن أول مرة بكت فيها على الهواء كانت في تغطية عام 2017، عندما كانت تعد أرقام الشهداء في مصر، وأنها لم تستطع تمالك نفسها وطلبت الخروج لفاصل.

لما جبريل اكسترا نيوز إسعاد يونس صاحبة السعادة تغطية مذيعة قناة إكسترا نيوز

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