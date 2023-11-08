كيف تصل صواريخ حماس إلى تل أبيب رغم القصف المتواصل؟.. خالد داوود يوضح

كشف خالد داوود، نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي، كيف تصل الصواريخ التي تطلقها حماس، إلى تل أبيب رغم القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، مؤكدًا أن هذا يدل على صعوبة المعركة.

وأضاف “داوود”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية": “أننا نتحدث عن الدولة التي تتفاخر أمام دول العالم أنها الأكثر تفوقًا من الناحية العسكرية على كل الجيوش العربية تقوم بقصف مساحة ضيقة جدًا لا تتجاوز 360 كيلو متر مربع على مدى شهر، ومازال لدى منظمات المقاومة الفلسطينية القدرة على إرسال صواريخ”.

تفوق حماس في المواجهات المباشرة

وتابع: “أننا نرى مواجهات مباشرة لعناصر حماس، مع الدبابات الإسرائيلية بإسلوب متطور وينجحون في استهداف الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بقذائف الهاون ويخرجون من حيث لا يحتسب جيش الاحتلال”.

وأكد ان هناك شيء يسمى "الرغبة في المقاومة"، ومصر قامت به في مقاومة الاحتلال الإنجليزي على مدى 70 عامًا، وكذلك مقاومة الاحتلال الفرنسي في الجزائر فهذا يدل على مقاومة الشعوب للعدوان.