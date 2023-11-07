الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ميلان يتعادل مع باريس سان جيرمان بهدف لمثله بدوري الأبطال

رافائيل لياو
رافائيل لياو

تعادل ميلان الإيطالي مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد سان سيرو، في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

ميلان كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما مرر رافائيل لياو الكرة من الجهة اليسرى صوب روبن لوفتس تشيك، لكن تسديدة ذلك الأخير علت عارضة باريس سان جيرمان.

وتمكن باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، عندما أرسل فيتينيا ركلة ركنية من الجهة اليمنى، على رأس ماركينيوس، والذي مرر الكرة بدوره لـ ميلان سكرينيار، ليضعها في الشباك.

وأرسل كالابريا تمريرة عرضية من الجهة اليمنى صوب يونس موساه في الدقيقة 11، لكن الاخير سددها في أحضان دوناروما.

واستطاع لياو تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12، بضربة مقصية من متابعة لتسديدة زميله جيرو، التي تصدى لها دوناروما أولًا.

وفي الدقيقة 27، سدد عثمان ديمبيلي كرة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ميلان أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ميلان أمام ضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موساه - روبين لوفتس تشيك - تياني ريندرز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رافائيل لياو - أوليفييه جيرو

ومن جهته، كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، كلًا من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - وارن زائير إيمري - فيتنيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - راندال كولو مواني

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد ميلان الإيطالي في المركز الرابع بالمجموعة، برصيد نقطتين.

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