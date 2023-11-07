الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مخرج "قريبا": الفيلم يعرض مشاكل وعواقب الاغتصاب والتحرش

الفيلم الروائي القصير
الفيلم الروائي القصير

يستعد صناع الفيلم الروائي القصير "قريبا" للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الباطنة السينمائي الدولي بسلطنة عمان، وذلك في منتصف نوفمبر الجاري، حيث يمثل الفيلم مصر في تلك المسابقة.

يناقش العمل العديد من القضايا الشائكة المهمة، منها استكشاف تأثير الاغتصاب والتحرش الجنسي، العلاقات المعقدة، عرض النتائج المؤسفة للاغتصاب وابن الاغتصاب.

يستعرض العمل حياة مجموعة متنوعة من الأفراد المحاصرين في مكان غير معروف، حيث يُكوِّنون اتصالات غير متوقعة ويشاركون قصصهم ومخاوفهم وآمالهم بينما ينتظرون فرصة للهروب.

ومن جانبه قال المخرج سيف عبدالنبي في تصريحات صحفية، إنه يدرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأنه يهدف من خلال هذا الفيلم إلى زيادة الوعي والفهم حول عواقب الاغتصاب والتحرش الجنسي العميقة وتسليط الضوء على قضية ابن الاغتصاب.

وأضاف مخرج الفيلم، أن العمل يتحدى الفكرة التقليدية بأن الاغتصاب هو الجزء الوحيد المسؤول، كما يستكشف العمل الديناميات المعقدة للعلاقات السامة، بالإضافة إلى عرض النتائج المؤسفة للاغتصاب وابن الاغتصاب، مؤكدا أن الرسالة القوية للفيلم هي تسليط الضوء على أهمية تناول هذه القضايا الحساسة بشكل متقن.

يشار إلى أن فيلم  "قريبًا"من إخراج سيف عبد النبي، وبطولة محمود أبو السعود، فريدة يوسف، ريهام رضا، مصطفى عماد، مصطفى محمد، نادية نبيل، أحمد ذكي، دهب تامر، يوسف يحى، وتوزيع: سعدون فيلم، وتم اختياره ليكون الفيلم المصري الوحيد الذي سيشارك في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي في سلطنة عُمان خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

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