الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير نبيل فهمى: جماعة الإخوان الإرهابية حاولت السير على خطى اللوبى اليهودى

السفير نبيل فهمي
السفير نبيل فهمي

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن اللوبي الأمريكي اليهودي بدأ أعماله بداية من المحليات؛ لتحقيق السيطرة من أسفل إلى أعلى، مشيرًا إلى أنه عندما كان سفيرًا في واشنطن، رصد قلة أعضاء الكونجرس أصحاب الأصول العربية.

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة dmc، أن التيار اليهودي اليميني كان مؤثرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إسهاماته المادية، كما أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا السير على خطى اللوبي اليهودي والانتشار من أسفل إلى أعلى أيضًا.

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