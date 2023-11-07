إعدام أغذية وغلق محال فى حملات تموينية مكبرة بدمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط على تكثيف المرور والمتابعة على المنافذ والمنشآت الغذائية بدمياط وتحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.

قامت ادارة الأغذية بشن حملة مسائية لمراقبة الاغذية بواسطة مفتشي الأغذية بالمديرية وبمشاركة مكتب اغذية دمياط على بعض المناطق بمدينة دمياط.

وكانت النتائج على النحو التالي حيث تم المرور على 60 منشاة غذائية متنوعة 36 منشأة تدار بدون ترخيص 8 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها تم ضبط 1344 لتر مياه غازية غير مطابقة للمواصفات.

تم اعدام 526 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم سحب 22عينة من الاغذية عالية الخطورة لفحصها للصلاحية للاستهلاك الادمى.

تم تحرير 95 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتحويلها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.