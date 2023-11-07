الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: على الدول العربية التحرك سريعًا لنجدة الشعب الفلسطينى

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدول العربية والإسلامية عليها التحرك سريعًا خلال الفترة المقبلة؛ للضغط على المجتمع الدولي بشأن التصريحات الخاصة بالسلاح النووي الذي أعلن عنه الكيان الصهيوني.

إبادة غزة

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل لديها سلاح نووي، ويعترفون بذلك أمام العالم، وهو سلاح ردع وإبادة وترهيب في المنطقة، ولذلك يجب أن يكون هناك ضغط كبير على الأمم المتحدة ومجلس الأمن من الدول العربية والإسلامية بعد إعلانها عن هذا الأمر، إذ أن لديها سلاحا نوويا ومفاعل نووي بعيدا عن الرقابة الدولية.

التحرك العربي لنصرة فلسطين

وأضاف في حديثه، أن السفير أحمد أبوالغيط بدأ يتحرك في هذا الملف بشكل قوي، موضحًا أنه متعجب من عدم تفتيش محمد البرادعي إلى إسرائيل خلال تواجده في منصب يسمح له بذلك.

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى نتنياهو صدى البلد على مسئوليتي

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