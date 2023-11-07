أحمد موسى: فصل ندى عبدالصمد أسقط شعارات "بى بى سى" الوهمية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة البي بي سي كانت تدعي لسنوات عدة أنها تتمتع بالمهنية الإعلامية الكاملة، كما أن تعاملها شديد الموضوعية والحيادية.

شعارات البي بي سي الوهمية

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية أسقطت كافة الشعارات الوهمية التي كانت تدعيها "البي بي سي".

وتابع: "كنت أتابع مذيعة في البي بي سي اسمها ندى عبدالصمد، وهي مذيعة ذو أصل لبناني وكانت وقت الحروب تنقل الأحداث بكل مهانية، وكانت من أفضل المذيعين في البي بي سي، وتدفع هذه الإعلامية ثمن حيادها الآن بصورة كبيرة، حيث تم فصل هذه المذيعة الفاضلة بسبب دعمها للمقاومة الفلسطينية".

الحرب بفلسطين

واستطرد: "ندعم هذه المذيعة الباسلة بكل قوة، هذه المذيعة التي أكدت أن شعارات البي بي سي وهمية وكاذبة وليس لها أساس من الصحة، حيث حاسبت البي بي سي هذه المذيعة على رأيها الخاص واتجاهاتها".