الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماذا يعني إلغاء القمة الخليجية - الإفريقية في الرياض؟

قمة القاهرة
قمة القاهرة

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تأجيل القمة العربية الأفريقية الخامسة والتي كانت من المقرر انعقادها السبت المقبل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية:"حرصًا على ألاّ تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا نظرًا إلى التطورات الحالية في غزة، والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية".

فهل تم إلغاء قمة غزة الطارئة؟

وتنعقد في المملكة السعودية الأسبوع المقبل، 3 قمم: القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية وكل منهما لبحث مستجدات الأوضاع في غزة، إضافة إلى قمة خليجية - إفريقية، تبحث الشراكات الاقتصادية ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية، ودول الإتحاد الإفريقي من ناحية أخرى.

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الأحد المقبل.. قمة استثنائية لـ "التعاون الإسلامي" لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين

ووفقا لمراقبين، فقد تم إقرار موعد القمة العربية الطارئة الخاصة بـ"غزة" في نفس وقت القمة الخليجية - الإفريقية، لمنح الحدث زخمًا سياسيًا، ولكن نظرًا لاختلاف ملفات القمة "الإفريقية - الخليجية" وبعدها عن الأحداث السياسية ومستجدات الأوضاع في غزة، فقررت المملكة بعد التشاور مع الأمانة العامة في جامعة الدول العربية، تخصيص يومي السبت والأحد المقبلين، لعقد قمتان (عربية وإسلامية)، يكون عنوانها الأساسي "إنهاء الحرب في غزة".

وتنعقد القمتان "العربية" الطارئة و"الإسلامية" في الرياض، يومي السبت والأحد المقبلين، على التوالي، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتركزان بشكل خاص على أحداث غزة الجارية.

أبو الغيط يحذر من الوضع الكارثي في غزة

وجاء القرار بعد بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يصف من خلاله الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، مؤكدًا أنه "يضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك، في ظل ما يحدث من انتهاك جميع حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو (الحق في الحياة)".

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القمة الإسلامية في الرياض

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد قمة إسلامية استثنائية، الأحد المقبل في الرياض بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك لمناقشة وبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

ووفقا لتقارير محلية سعودية، فإن الدعوات أُرسلت رسميًا لجميع الدول الإسلامية الأعضاء (56 دولة)، متوقعة حضور معظم القادة لهذه القمة الاستثنائية، لا سيما وأنها تبحث الوضع المأساوي في فلسطين.

القمة العربية الطارئة قمة غزة القمة الخليجية الإفريقية الرياض ​الجامعة العربية

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