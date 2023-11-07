نتنياهو: طالبت رئيسة الصليب الأحمر بالإفراج الفورى عن المختطفين.. وهذا دورهم

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إن إسرائيل سترد على كل هجوم تتعرض له، مؤكدًا "لقد قصفنا كثيرًا من مواقع حماس"، مؤكدًا أنه إذا اختار حزب الله الحرب سوف يحاربه.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل: "تحدثت مع رئيسة الصليب الأحمر وطلبت منها أن تفرج فورًا عن المختطفين وطلبت منها زيارتهم والتأكد من سلامة صحتهم، لأن هذا واجبهم".

وأكد أنه جمع كل السفراء الأجانب وطلب منهم الانضمام للدعوة للإفراج عن كل المخطوفين.

رسالة نتنياهو لعائلات المختطفين

ووجه رسالة لعائلات المختطفين قائلًا: "أتوجه لكل عائلات المخطوفين، نعمل بكل الوسائل والجبهات لإعادة أعزائنا لبيوتهم، فالعملية العسكرية جزء حيوي في في هذا المجهود ونعمل على مدى الساعة لنوفر للجيش مساحة لمناورة واستمرار العملية العسكرية".