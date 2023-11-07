بلع لسانه.. الجهاز الطبى لطنطا يكشف تفاصيل إصابة نصر فاروق لاعب فريق طنطا

تعرض لاعب فريق طنطا، نصر فاروق، لإصابة خطيرة بعد بلع لسانه خلال مباراته مع فريق بتروجيت في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، وكشف الجهاز الطبي للفريق عن الحالة الصحية للاعب، وأشار إلى وجود اشتباه بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام القوي الذي تعرض له، مما أدى إلى بلع لسانه.

في تصريحاته، أكد طبيب الفريق أنه تم نقل اللاعب فورًا إلى المستشفى وأجريت له جميع الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لتحديد حالته الصحية، ويتم حاليًا انتظار النتائج للاطمئنان على حالته، وتعتبر الإصابة خطيرة نظرًا لاحتمالية وجود نزيف في المخ.

وأكد الجهاز الطبي لطنطا، أن هذه الإصابة صدمة لفريق طنطا وجماهيره، ووجه الجهاز الطبي الشكر للجميع للتعاون في سرعة نقل اللاعب عقب الإسعافات الأولية التي جرت في الملعب، وأكد طبيب الفريق أهمية الرعاية الطبية المتخصصة والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لضمان سلامة اللاعبين خلال المباريات.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق بتروجيت بنتيجة 2-1، حيث استطاع تحويل تأخره بهدف إلى فوز في النهاية. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بتروجيت إلى 15 نقطة، واستعاد المركز الأول في جدول الترتيب، في حين يستمر فريق طنطا في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.