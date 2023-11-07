الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ 6 متهمين بالشروع في قتل مواطنين وسرقتهما بالإكراه فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، حكما يقضي بمعاقبة كل 6 متهمين في اتهامهم بالشروع في قتل مواطنين وسرقتهما بالإكراه بالسجن المؤبد غيابيا، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ايوب، والمستشار خالد عبد السلام حسن والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

 

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كان قد تبين من قرارا الإحالة،  قيام المتهمين من الأول حتى الخامس "ح.م.ح" عاطل و"ا.م.ال" عاطل و"أ.ر.أ" سائق و"ج.ع.و" عاطل و"م.م.م" عاطل، وذلك بتحريض من المتهمة السادسة "م.س.س" ربة منزل، بأن اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليهم "ع.م.ع" مندوب مبيعات، وشقيقه "ش.م.ع" مندوب مبيعات، إلى محل الواقعة، على إثر تعامل تجارى سابق مع شخص مجهول.

وكشف أمر الإحالة اتفاق المتهمين مع المجنى عليهما على شراء بضائع منهما بمبلغ 89 ألف جنيه، وبوصول المجنى عليهما، استوقفهما المتهمون حال استقلالهم سيارة قيادة المتهم الثالث، موهمين إياهم بأنهم من مأمورى الضبط القضائى، ثم قاموا بسرقة المبلغ المالي، إلا أنهم افتضح أمرهم حال محاولتهم الهرب، وتشبت المجنى عليه الأول بالسيارة، وتمكن من الدولوف داخلها إلا أنهم تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، فأحدوثوا به إصابات ثم قاموا بالقائه خارج السيارة ولاذوا بالفرار، واستغاث المجنى عليهم بالأهالى لمساعدتهم، وتمكنوا من ضبط المتهمين من الاول إلى الثالث ولاذا الرابع والخامس بالفرار وبحوزتهما المبلغ المالى، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية الشروع في قتل مواطنين سرقتهما بالإكراه السجن المؤبد قرارا الإحالة وصول المجنى عليهما المستشار عبد الله عبد السميع خطاب

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