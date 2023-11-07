الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ورشة عمل عن تحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظّمت الهيئة العامة للطرق والكباري، ورشة عمل بعنوان استخدام المستحلبات الأسفلتية لتحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات.

تم خلال ورشة العمل استعراض التطبيقات العملية لاستخدام طرق الصيانة الحديثة والذكية لصيانة شبكة الطرق وتضمن النقاش التعريف بالمستحلبات الأسفلتية ومجالات استخدامها وعرض لاهم التقنيات الحديثة المستخدمة.

كما استعراض مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى مفهوم الاستدامة في مجال انشاء وصيانة رصف الطرق وكيفية تحقيق الاستدامة في مشروعات صيانة الطرق والمطارات باستخدام المستحلبات الأسفلتية.

أشار إلى أهم المشروعات التي قامت الشركات المصرية بتنفيذها باستخدام المستحلبات الأسفلتية وخلال المناقشة تم استعراض الأثر البيئي المترتب على استخدام التقنيات الحديثة لصيانة الرصف، مقارنة بالأساليب التقليدية للصيانة.

أضاف خلال المناقشة أنه يمكن تغيير الفكر باتخاذ قرار الصيانة للطرق والمطارات بالأساليب الحديثة اعتمادا على المعايير البيئية والاستدامة، في كافة المشروعات بالهيئات والوزرات المختلفة.

وخلال الورشة تم عرض الدروس المستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها بمصر بالتقنيات الحديثة وباستخدام المستحلبات الأسفلتية كما ان الورشة تضمنت عرض للخطوات التي تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري باتخاذها من أجل التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مشروعات انشاء وصيانة الرصف لتحقيق الاستدامة في تلك المشروعات

حضر الورشة لفيف من المتخصصين والخبراء فى استخدام التقنيات الحديثة والذكية فى صيانة الطرق بالإضافة إلى المهندسين المهتمين بهذا الشأن.

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