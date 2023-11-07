الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك هدنة إنسانية بدون إعادة الأسرى

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه لن تكون هناك هدنة إنسانية بدون إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وتابع جالانت، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له: “في الفترة الأخيرة نسمع كلمات عن الهدنة الانسانية أريد أن أقول لكم أن هذه بالنسبة لي هي أولا تعني مخطوفينا أولا والأطفال والمسنين هذا إنساني بالنسبة لي”.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الهدنة الانسانية بالنسبة له هي الناس المتواجودين في غزة، والأطفال بسن ثلاث سنوات فقدت أهلها وهي موجودة وحدها وهذا إنساني.

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