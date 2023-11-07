صحة المصريين أولوية رئاسية.. تيسير العلاج على نفقة الدولة وإضافة 5 أدوية لأمراض مزمنة ونادرة

يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الصحة والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المستشفيات والمراكز الحكومية المتخصصة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وتحسين جودتها وزيادتها وإتاحتها للفئات المستحقة، وحرص الرئيس السيسى منذ تولى مقاليد الحكم فى ٢٠١٤ على إطلاق العديد من المبادرات الصحية التاريخية، لعل أبرزها مبادرة «١٠٠ مليون صحة» إضافة إلى جملة من القرارات والتوجيهات كان أحدثها إضافة ٥ أدوية جديدة لقائمة العلاج على نفقة الدولة.

مناظرة بالـ«فيديو كونفرانس».. و48 ساعة حدًا أقصى لقرارات الحالات الطارئة

قالت وزارة الصحة والسكان إن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة، التى جرى إصدارها خلال النصف الأول من العام الحالى، بلغ مليونًا و٨١٤ ألفًا و٥٩٥ قرار علاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى هذه الفترة بلغ مليونًا و٥١١ ألفًا و٩٧٩ مواطنًا، بتكلفة إجمالية ٩ مليارات و٤٦٢ مليونًا و٤ آلاف و١٨٣ جنيهًا.

وقال إن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم فى خدمات طبية على أعلى مستوى.

وأضاف «عبدالغفار» أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية. وأشار إلى مناظرة ٣ آلاف و٣٠٠ مريض بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدًا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ٤٨ ساعة فى حالات الطوارئ.

تحديث بروتوكولات العلاج

قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إنه جرى إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وقال إنه جرى تحديث أدوية التصلب المتعدد «MS»، وإدراج وتكويد عقار موجه وبديل حيوى جديد، كما تم تعديل الجرعات وإدخال جرعات إضافية لمرضى التصلب المتعدد التقدمى الثانوى، ومرضى التهاب النخاع، والعصب البصرى «NMO»، إلى جانب إدراج عقار جديد للتصلب المتعدد الانتكاسى، وإدراج عقار آخر للتصلب المتعدد للجهاز العصبى المركزى.

وأشار إلى تحديث بروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية، وإدراج مختلف الأدوية البيولوجية ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وعلاج التيبس المناعى، والصدفية المفصلية، والالتهاب القزحى المناعى غير الميكروبى، والصدفية، والالتهاب المناعى للغدد العرقية.

ونوه «عبدالغفار» إلى إعادة تقييم العقار المستخدم فى علاج نقص المناعة الوراثى، ليشمل كامل عدد الجرعات حسب وزن المريض، وإدراج عقار جديد فى بروتوكول العلاج البيولوجى لمرضى «كرونز»، والالتهاب التقرحى المناعى، وتفعيل خط العلاج الثانى لمرضى الصدفية المفصلية.

العلاج على نفقة الدولة متاح لجميع المصريين غير المشمولين بالتأمين الصحى

شرح الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة بالمجان للمواطنين، موضحًا أن الخدمة متاحة لأى مواطن مصرى الجنسية، لا يتمتع بمظلة تأمينية وليس لديه تأمين صحى.

وقال إن الإجراءات تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، ثم تحرير «تقرير اللجنة الثلاثية»، حيث يتولى المستشفى تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أى مشقة.

وأوضح «زيدان» أن مدة قرار العلاج على نفقة الدولة ١٨٠ يومًا، أى ٦ أشهر للعلاج الداخلى أو العلاج الدوائى، وسنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوى، تبدأ من تاريخ صدور القرار، وتحدد المجالس الطبية المتخصصة قيمة العلاج لكل مريض وفقًا للحالة المرضية.

كما كشف مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة عن إدراج ٥ أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم على نفقة الدولة، متضمنة أدوية لعلاج اللوكيميا المزمنة، وفشل النخاع الناتج عن زيادة خلايا النخاع، والأنيميا، وإضافة كود علاجى لزرع نخاع «قرار ثانٍ» فى حالة فشل الزرع الأول للنخاع.

وأشار إلى أنه تقرر صرف دواء مخصص لمرحلة ما بعد زرع النخاع أو ارتداد المرض فى سرطان الخلايا البلازمية، بناءً على رأى اللجان الطبية، وإضافة كود علاجى «قرار ثانٍ» لتوافق الأنسجة فى حالات زرع النخاع، حال وجود أكثر من متبرع لمرضى فشل النخاع، وأورام الغدد الليمفاوية.

ولفت «زيدان» إلى استحداث جلسات فصل البلازما، وإدراج عقار موجه وبديل حيوى للعقار المستخدم سابقًا، كما جرت إضافة كود لعلاج مرض التكسير المناعى الحاد لخلايا الدم، وتحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لمرضى تليف النخاع وزيادة وظائف خلايا النخاع، وإضافة عقار لعلاج مرضى اللوكيميا الليمفاوية المزمنة، ممن لديهم طفرات جينية.