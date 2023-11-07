الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرشحو الرئاسة يستعدون: زهران ويمامة يعقدان مؤتمرين صحفيين.. وعمر يعلن خطة التحرك الميدانى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يستعد المرشحون للانتخابات الرئاسية لبدء فترة الدعاية الانتخابية، بعد غد، عقب الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية.

وكشفت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن احتمالية الإعلان عن تأييد عدد جديد من الأحزاب للمرشح الرئاسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد بعد غد بأحد الفنادق الكبرى للإعلان عن البرنامج الانتخابى الذى تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

كما قررت الحملة عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة عقب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية الرسمية، حيث ستعقد يومى الجمعة والسبت المقبلين مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط، كما تنظم مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر، وآخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وفى سوهاج ٢٣ نوفمبر. 

كما تواصل حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، اجتماعاتها للانتهاء من تشكيل حملاتها المختلفة فى المحافظات، وكذلك الاتفاق على خطة التحرك الميدانية عقب بدء فترة الدعاية الانتخابية. 

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، إن الحملة سوف تعلن عن خطة التحرك الميدانية، اليوم، خاصة بعد تشكيل حملاتها فى مختلف محافظات الجمهورية.

وفى السياق ذاته، يعقد المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، مؤتمرًَا صحفيًا، بعد غد، ويتوجه من خلاله بخطاب سياسى للشعب المصرى يبين فيه أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابى كاملًا. وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج الانتخابى يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أنه يركز فى البرنامج على أن الإصلاح السياسى هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادى الشامل.

المرشح الرئاسي فريد زهران حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي حازم عمر محافظة الجيزة عبدالسند يمامة

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