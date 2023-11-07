بعد تعليق المساعدات.. ألمانيا تقرر دعم الأونروا بـ91 مليون يورو

قررت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، الإفراج عن 91 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في أعقاب المراجعة التي بدأت بعد أحداث 7 أكتوبر من قبل بعض الدول الأوروبية، وتراجعها عن تقديم المساعدات لغزة.

وفي 8 أكتوبر، علقت ألمانيا مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية في انتظار المراجعة.

وقالت وزارة التنمية الالمانية، الثلاثاء، إن المراجعة لم تكتمل بعد بشكل كامل بسبب الوضع الهش في المنطقة.

لكنها أكدت أيضًا، أن المراجعة ركزت على مواصلة الدعم للأونروا، وكنتيجة جزئية أولى قررت الإفراج عن 71 مليون يورو كانت مخصصة بالفعل لوكالة الأمم المتحدة وإضافة 20 مليون يورو كتمويل جديد، بحسب صحيفة الجارديان.

وقالت الوزارة إن أنشطة الأونروا التي تمولها ألمانيا ستركز على التوفير الدائم لمياه الشرب وكذلك النظافة والصرف.