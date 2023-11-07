الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يسهم مؤتمر باريس فى وقف إطلاق النار فى غزة؟.. محلل سياسى يُجيب

مناف الكيلاني
مناف الكيلاني

قال مناف الكيلاني، المحلل السياسي المختص بالشأن الفرنسي والأوروبي، إنّ الهدنة الإنسانية كان يمكن على الأقل أن تنظم منذ أسابيع وليس اليوم، وتأخير مؤتمر باريس يؤكد أن هناك فشلًا تامًا بالدبلوماسية الفرنسية التي شاركت في قمة القاهرة للسلام الذي عقدت 21 أكتوبر الماضي، بتمثيل وزير خارجيتها فقط.

 

وأضاف الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مؤتمر باريس أو هذا اللقاء ليس بمؤتمر بل هو ندوة صحفية أو إعلامية ستعقد في باريس فقط مجرد رفع العتب لا أكثر، كي لا تتهم فرنسا بالكيل بمكيالين، علمًا بأنها منذ البداية انحازت بشكل قاطع وتام للطرف الإسرائيلي وباتت الموقف غير الرسمي للحكومة الإسرائيلية.

 

وأوضح المحلل السياسي، أن فرنسا أنها عطلت قرارين لوقف إطلاق النار بمجلس الأمن تقدمت بهما روسيا مسبقًا، مؤكدًا أنه لو كانت هناك نية فعلية لفرنسا لمساعدة الفلسطينيين، لكنا عرفنا هذا الأمر منذ زمن، لكن حقيقة الأمر هو عملية كسب الوقت، لأن هناك استمرارية في السياسة الفرنسية الداعمة لإسرائيل منذ عقود، وهذا الأمر لا يمكن الإفصاح عنه من داخل الحكومة الفرنسية ولكن لرفع العتب، ولكي لا يكون هناك فقدان لماء الوجه.

القاهرة الإخبارية مؤتمر باريس وقف اطلاق غزة

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