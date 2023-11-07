الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينهم 30 ألمانيًا.. إجلاء 320 من الرعايا الأجانب و100 مصرى من غزة

معبر رفح
معبر رفح

قالت الخارجية الألمانية، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 30 شخصًا وعائلاتهم ممن يحملون الجنسية الألمانية غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر أمني ووزارة الخارجية الأردنية أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب وعائلاتهم و100 مصري و262 أردنيًا من غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم، فيما سمح لأربعة مصابين من غزة بالعبور إلى مصر، وفقًا لمصدر طبي، بحسب رويترز.

استئناف عمليات الإجلاء عبر معبر رفح

واستؤنفت عمليات الإجلاء عبر معبر رفح يوم الإثنين بعد إغلاقه يومي السبت والأحد في أعقاب غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف في غزة.

فيما تم إجلاء المجموعة الأولى من المواطنين الكنديين من غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، وفقًا لوزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين.

وقال وزير التنمية المحلية الدولية الكندي للصحفيين يوم الثلاثاء: "إنهم الآن آمنون وسليمون في مصر ونحن سعداء للغاية".

ذكرت وكالة الصحافة الكندية أن قائمة الإجلاء المعتمدة من سلطة الحدود في غزة تضم نحو 80 شخصًا مرتبطين بكندا والذين تم منحهم تصريحًا بالعبور إلى مصر.

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