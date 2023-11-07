الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى نفسى يكشف تأثير أحداث غزة على تربية الأبناء

الدكتور عمرو يسري
الدكتور عمرو يسري

حذر الدكتور عمرو يسري، استشاري طب نفسي، من عدم تصديق الشباب لكل ما يقال لهم خاصة بعد أحداث غزة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا من الممكن أن يؤثر على تربية الأولاد خاصة اتجاه بعضهم لمستوى أخلاقي أقل.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لا بد من يعي الشباب أن القضية الفلسطينية حق ولا بد من إفهامه القضية، وأن يربى الأطفال على الصبر لأنه شكل من أشكال القوة، مناشدًا الأباء بتحفيز أبنائهم على الصبر ليدركوا أن كل شيء عند الله بميعاد.

كيف ينشأ الأطفال في الدول الغنية؟

وتابع، أن الدول الأجنبية الكبرى ذات القوى المادية الكبرى تربي أولادها على التبسط والبساطة، فنجد أن عبء الأطفال يكون قليلا على أبنائهم.

استشاري طب نفسي حقوق الانسان تربية الأولاد القضية الفلسطينية يربى الأطفال

مواد متعلقة

أستاذ طاقة واقتصاد: أحداث غزة ستغير أوضاع الأسواق العالمية

"الإصلاح والنهضة" يثمن تصريحات وزيرة التعاون الدولي البلجيكية بشأن أحداث غزة

استشارى نفسى يكشف تأثير مشاهد أحداث غزة على الأطفال

استشارى نفسى تتحدث عن طرق التعامل والحديث عن القضية الفلسطينية للأطفال

استشاري طب نفسي يكشف طريقة التعامل مع الأطفال في ظل أحداث غزة

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

الهدف من إرسال أمريكا حشودًا عسكرية إلى الشرق الأوسط.. "حمزاوى" يُجيب

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى