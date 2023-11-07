استشارى نفسى يكشف تأثير أحداث غزة على تربية الأبناء

حذر الدكتور عمرو يسري، استشاري طب نفسي، من عدم تصديق الشباب لكل ما يقال لهم خاصة بعد أحداث غزة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا من الممكن أن يؤثر على تربية الأولاد خاصة اتجاه بعضهم لمستوى أخلاقي أقل.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لا بد من يعي الشباب أن القضية الفلسطينية حق ولا بد من إفهامه القضية، وأن يربى الأطفال على الصبر لأنه شكل من أشكال القوة، مناشدًا الأباء بتحفيز أبنائهم على الصبر ليدركوا أن كل شيء عند الله بميعاد.

كيف ينشأ الأطفال في الدول الغنية؟

وتابع، أن الدول الأجنبية الكبرى ذات القوى المادية الكبرى تربي أولادها على التبسط والبساطة، فنجد أن عبء الأطفال يكون قليلا على أبنائهم.