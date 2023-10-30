الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى نفسى تتحدث عن طرق التعامل والحديث عن القضية الفلسطينية للأطفال

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قالت شيرين لويس، استشاري نفسي وتربوي للأهالي والأطفال، إنه يجب على أولياء الأمور مراعاة الحديث مع الأطفال في مرحلة التأسيس المعرفي والإدراكي لديهم، أي أن القضية الفلسطينية يمكن الحديث فيها للأطفال منذ الصغر، حيث هذا الحديث يشكل وعي الطفل بالحقائق والأدلة، ويتم استخدام الأمثلة والتشبيهات التي تتناسب مع كل مرحلة عمرية.

تربية الأطفال بصورة سوية 

وأكدت شيرين، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه يجب منع الأطفال من مشاهدة المشاهد الدامية التي تحدث في حق الإنسانية الفلسطينية، وذلك لأن تلك المشاهد تؤثر على نفسية الطفل بصورة كبيرة مثل الخوف، الخروج من المنزل، الخوف من الذهاب للمدرسة، علاوة على روح العنف والكراهية التي يتم غرسها في نفسية الطفل بصورة تفوق قدرته واستيعابه وعمره.

الحديث عن فلسطين للأطفال 


وأضافت في حديثها، أن الأطفال يستطيعون مشاهد الأخبار ولكن على أولياء الأمور إبعادهم عن رؤية الجثث والأطفال الملطخة بالدماء حتى لا يتعرض الطفل لأزمات نفسية.

استشاري نفسي القضية الفلسطينية دي ام سي شيرين لويس السفيرة عزيزة

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