الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني بالإسكندرية يطلق مبادرة لسداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين (فيديو)

النائب إيهاب زكريا
النائب إيهاب زكريا

قال المهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق الأمانة المركزية بالتحالف الوطني بمحافظة الإسكندرية، إن التحالف أطلق اليوم مبادرة بالتعاون مع شباب جامعة الإسكندرية تستهدف جمع وسداد المصروفات الدراسية للطلاب من أشقائنا الفلسطينيين لهذا العام، لافتًا أن هذا لا يعني أن الزميل الفلسطيني غير قادر على دفع المصروفات الدراسية ولكن هي رسالة لتضامننا قلبًا وقالبًا مع الشقيق الفلسطيني وتأكيدًا أنه ليس بضيف في مصر.

جاء ذلك على هامش ندوة "التطوع والقيادة" الذي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع كلية التربية جامعة الإسكندرية.

 المساعدات الإنسانية لغزة تضامن مع اشقائنا الفلسطينين وإثبات الإرادة المصرية 

وأضاف" زكريا" أنه في إطار الحديث اليوم عن التطوع والقيادة كان من أهم النماذج دور التحالف الوطني من خلال متطوعيه وقادته تحقيق النجاح في القضية الفلسطينية، حيث تم تجميع قادة المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات وعمل شكل منظم جدًا لذراع مصري يفخر به كل مواطن مصري والدولة المصرية هو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإثبات الإرادة المصرية في توصيل المساعدات والتركيز على المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

 

دور مصر تجاه فلسطين التزام أخلاقي وتمسك بقضية الأرض

وأوضح منسق الأمانة المركزية بالتحالف، أن المساعدات الضخمة التى أخرها  التحالف الوطني من مصر هي أكبر قوافل مساعدات هي أكبر قوافل مساعدات تمت على مر التاريخ، هي رسالة عن إن الشعب المصري خلال ظروف اقتصادية صعبة وتحديات، يبذل الغالي والنفيس لمساعدة أشقائه في غزة، تاكيدًا على دور مصر تجاه القضية والعروبة والإلتزام الأخلاقي، وإلتزام هذا الشعب وتمسكه بقضية الأرض، مؤكدًا أننا نساند القضية الفلسطينية بكل ما بنا من إرادة، وإرادة المصريين لن تنكسر أبدًا.
 

التحالف الوطني أشقائنا الفلسطينين كلية التربية جامعة الإسكندرية المساعدات الإنسانية

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