الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لبلبة: "كنت محظوظة بتقديم عملين محفورين فى تاريخ السينما مع أحمد زكى"

لبلبة
لبلبة

بالتزامن مع احتفال المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بالراحل أحمد زكي وإهدائه هذه الدورة، أعربت النجمة لبلبة في كلمتها عنه في ختام الدورة الثالثة عن سعادتها وفخرها بالعمل مع هذا العملاق كما وصفته قائلة: "هذه الدورة باسم الراحل العظيم أحمد زكي، ولقد كان لي الشرف بالعمل معه من خلال فيلمين وهما "ضد الحكومة" و"معالي الوزير"، فقد كان زكي فنانًا عظيمًا، وشديد التميز، أعطى كل حياته للفن وكان دائمًا همه الشاغل هو الفن والسينما، وكان دومًا يفكر في كيفية تقديمه لأدوار مميزة".

لبلبة تكشف أسرار تعاونها مع أحمد زكي


وعن تجربتها الشخصية معه في كواليس تصوير الأفلام قالت: "كان غريبًا في طريقة أدائه للشخصيات، فعندما تعاونا معًا للمرة الأولى وجدت أداءه يختلف في كل مرة يعاد فيها الشوط لأكثر من 5 أو 6 مرات، فكنت أتعجب من ذلك، وأقع في حيرة من أمري لأنه في كل مرة كان يقوم بتسليمي للجملة بشكل مختلف، فكانت لديه عبقرية وكان متفردًا بها الحقيقة".


وعن لقائها معه من خلال فيلمي "ضد الحكومة" و"معالي الوزير" عقبت: "لقد قدمت معه فيلمين من أحلى أفلامي وكنت محظوظة بتقديم عملين محفورين في تاريخ السينما، والحقيقة أنني في العمل الأول كنت مندهشة من طريقته ومدى تقمصه للشخصية، ولكن في العمل الثاني لم أندهش من طريقته، فكان حتى بعد انتهاء التصوير مستمر في تقمصه للشخصية فكان يعيش القصة بتفاصيلها حتى مع المتواجدين في موقع التصوير، وصحيح هو فارقنا ولكن فنه العظيم سيعيش مدى الحياة". 


وعلى الجانب الآخر استقبلت القنصلية المصرية بنيويورك النجمة لبلبة والنجمة إلهام شاهين والمخرج الكبير هاني لاشين والفنان عمرو يوسف، والفنانين المصريين المشاركين في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف، رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون ومدير المهرجان كرستينا مرزوق، وكان في استقبالهم نائب القنصل العام وزير مفوض أمل نصير والمستشار عمرو كُريّم والمستشار شريف الفخراني.

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