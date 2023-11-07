الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز النوبارية يستعد لاستقبال الشتاء وتنفيذ أعمال الصيانة

جهاز النوبارية
جهاز النوبارية

 قام أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز النوبارية الجديدة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق ويرافقه نائب رئيس الجهاز ومدير الإدارات ورؤساء الأحياء؛ لمتابعة الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة والإنارة بأحياء وشوارع المدينة استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وتطوير المنطقة الصناعية. 

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واستهل د.أحمد أسماعيل جولاته التفقدية بالمرور على الحي الثاني ومنطقة الـ14 عمارة بمشروع إسكان اجتماعي والعشرين عمارة ومنطقة الخدمات بالحي الثاني ووجه رئيس الجهاز بضروره تكثيف أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والزراعة، موجهًا برفع جميع الاشغالات من على المسطحات الخضراء والأرصفة.

واستكمل مسؤولي جهاز مدينة النوبارية الجديدة جولاته بالمرور على منطقة الـ11 عمارة بمشروع الاسكان الاجتماعي بمحيط مشروع أبني بيتك وذلك لمتابعة أعمال صيانة والانارة والنظافة.

جهاز النوبارية ستقبال فصل الشتاء الصيانة

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