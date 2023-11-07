الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتخلص من جثة زميلهم بالتجمع الأول

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لقيامهم بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة زميلهم حال مشاركتهم في ارتكاب الواقعة.

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كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين والتصريح بدفن المجنى عليه بعد الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى وهو عامل، مقيم بمحافظة الفيوم، وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور، وتم ضبطهم.

وقرروا بأنه حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية بأسلوب "الفك" واعتلاء المتوفى للبرج واقترابه من خط سير التيار الكهربائى صعقه التيار، مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته فى الحال، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة الفيوم قسم شرطة التجمع نيابة القاهرة الجديدة التيار الكهربائي الإجراءات القانونية التجمع الاول

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