الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر أنشيلوتي: موقف بيلينجهام لم يتحدد بعد.. ولن نضم صفقات في الشتاء

أنشيلوتي
أنشيلوتي

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن موقف نجم الفريق جود بيلينجهام سيتحدد غدًا للمشاركة أمام سبورتنج براجا البرتغالي.

ويستضيف الريال نظيره براجا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وعينه على التأهل المبكر لدور الـ 16.

وقال أنشيلوتي عن موقف بيلينجهام في المؤتمر الصحفي اليوم: “لقد تعافى جيدًا، ولم يقم بالجلسة بأكملها لتجنب الضربات، لكنه شعر بحالة جيدة، سأقوم بتقييم الأمر معه غدًا”.

أنشيلوتي: من المهم إنهاء مجموعات أبطال أوروبا بشكل جيد

وأضاف: “من المهم، إنهاء دور المجموعات بشكل جيدًا، سيتعين علينا القتال من أجل ذلك،  لقد لعبنا مؤخرًا مع براجا ونعرف بعضنا البعض جيدًا، إنهم فريق جيد، إنهم الفريق الذي يأتي للحصول على النقاط”.

وعن قلة الأهداف التي يسجلها فريقه: “من الصعب تحديد عدد الأهداف التي يجب عليك تسجيلها، أعتقد أن الشخص الذي يستقبل أقل عدد من الأهداف هو الذي يفوز في المتوسط، نسجل هدفين في كل مباراة، والآن أعتقد أننا أصبحنا هكذا بشكل أو بآخر، عليك أن تسجل المزيد إذا استقبلت المزيد، لكن الفريق حقق الكثير دفاعيًا هذا الموسم، وهذا يساعد كثيرًا في عدم الحاجة إلى الكثير من الأهداف”.

وتابع عن ما إذا كان فريقه سيضم أي لاعب في الميركاتو الشتوي: “لا أعتقد أننا سنفعل أي شيء في الشتاء، في الجزء الثاني من الموسم سيعود المصابون لا أعرف متى، ولكن قبل نهاية الموسم، لن نفعل أي شيء في الشتاءولكن في الصيف، كما نأمل”.

وأتم عن فريق براجا: “لقد لعبوا بشكل جيد للغاية ضدنا، لقد خلقوا لنا الكثير من المشاكل، عليك أن تدافع بشكل جيد ضدهم، إذا خفضت ذراعيك واعتقدت أن المباراة قد انتهت، فسوف يعودون، اللعب ضد فرق مثل هذه أمر صعب للغاية”.

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