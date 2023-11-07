الأنبا ابرام يرأس اللقاء السنوي للجنة المجمعية للتربية الدينية بالفيوم

نظمت اللجنة الفرعية للتربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس لقاءها السنوي تحت عنوان "مُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً" (تي ٢: ٧) ، وذلك بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بالفيوم، في ضيافة نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

حاضر اللقاء نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات ومقرر اللجنة ذاتها بالمجمع المقدس.

وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة وموجهي العموم لمادة التربية الدينية المسيحية بمحافظات الجمهورية، عدد من المحاضرات وورش عمل نقاشية.

وفي الختام عرض القمص ميصائيل ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمطرية بالقاهرة وسكرتير اللجنة عددًا من التوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها المناقشات.

وتعد لجنة التربية الدينية، لجنة فرعية تابعة للجنة التعليم والإيمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعقد لقاءات للآباء الكهنة وموجهي ومدرسي التربية الدينية المسيحية بصفة دورية منذ عام ٢٠٠٠.

"بي منريت ٣".. لقاء عام لشباب الفيوم

وفي سياق متصل، نظمت خدمة الشباب الجامعي بإيبارشية الفيوم، لقاءً لشباب وشابات المرحلة الجامعية من أبنائها، تحت عنوان "بي منريت ٣" وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم (مقر المطرانية)، وبمتابعة خاصة من نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

وشارك في اللقاء ٥٥٠ شاب وشابة و ٨٠ خادم وخادمة و ١٤ من الآباء كهنة الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة رفع بخور عشية وألقى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات محاضرة عن "الكتاب المقدس وحياة الشباب "، وقدم فريق كورال " اغابى " فقرات ألحان وترانيم كنسية.

كما اشتمل اللقاء على مسابقة في الكتاب المقدس، ومسابقة في مواهب الترانيم، والموسيقى.

وتم خلال اللقاء أيضًا توزيع الهدايا على الفائزين بالمركز الأول في المسابقة التي أعدتها الخدمة في وقت سابق عن الكتاب المقدس وكذلك توزيع هدايا على الفائزين في المراكز الأربعة في مسابقة المواهب.