الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوض الأممى لحقوق الإنسان يزور الشرق الأوسط

فولكر تورك
فولكر تورك

أعلن مكتب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل إجراء جولة من المباحثات الدبلوماسية.

ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسي الألماني ممثلين عن الحكومات، والمجتمع المدني، وضحايا، وزملاء الأمم المتحدة في مصر والأردن؛ لمناقشة وضع حقوق الإنسان في المنطقة.

ومن المتوقع أن يلتقي "تورك" وزير الخارجية المصري والأمين العام للجامعة العربية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، ويعتزم تورك، غدا الأربعاء، زيارة معبر رفح.

وقال تورك: "لقد كان شهرا مليئا بالمذابح والمعاناة المستمرة وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس".

وأضاف: "انتهاكات حقوق الإنسان تعد سبب هذا التصعيد، وتقوم حقوق الإنسان بدور محوري في التوصل لسبيل للخروج من دوامة الألم هذه".

فولكر تورك المفوض السامي الشرق الأوسط الامم المتحدة مصر

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