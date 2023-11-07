الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة قناة السويس يفتتح المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن التطوير المستمر الذي يتم داخل الجامعات يأتي في ظل الرعاية والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة العمل داخل الجامعات، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحديثها وفقًا لأحدث المعايير الدولية بهدف الوصول إلى منتج تعليمي متميز، من الخريجين القادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

جاء ذلك أثناء افتتاح رئيس الجامعة لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد اليوم الثلاثاء.

هذا وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات.

بمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية،    والدكتور باسم الهادي وكيل كلية الهندسة والمستشار الهندسي، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن بالجامعة.

تفاصيل الافتتاح الجديد

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المبني مُقام على مساحة 1600م2، ويتكون من أربعة طوابق وبه مدخل رئيس، ومدخل خلفي و4 مداخل للطوارئ، كما يضم المبنى مركز المعلومات و9 قاعات دراسية، و5 معامل ومخازن، ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم أن الإقبال يزداد عامًا بعد عام على كلية الحاسبات والمعلومات، خاصة مع التوسع الذي يتم ببرامجها الدراسية، مؤكدًا أن خريج كلية الحاسبات والمعلومات أصبح مطلوب للعمل سواء في الأسواق المحلية أو الدولية.

تم تنفيذ المبنى بإشراف الإدارة الهندسية برئاسة المهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية، وتنفيذ شركة المقاولون العرب (فرع القناة).

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