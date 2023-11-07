ريتشارلسون يتحدث عن استبعاده من قائمة البرازيل

كشف البرازيلي ريتشارلسون، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي، عن خضوعه لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

ويلعب ريتشارلسون ضمن صفوف فريق توتنهام هوتسبير منذ صيف عام 2022 وانتقاله من فريق إيفرتون.

وقال ريتشارلسون في تصريحات لشبكة "ESPN": "الشهور الأخيرة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لي، وكان لدي مشاكل صحية وتحدثت للأطباء وقريبًا سأخضع لعملية جراحية في الحوض".



وأضاف: "كنت أعاني للقتال من أجل المشاركة مع المنتخب والنادي لـ8 أشهر، ولم أهتم بصحتي، أعتقد أنه الوقت للراحة والتوقف فترة، سأفكر في ذلك خلال الأيام المقبلة وقريبًا سأتخذ الاختيار الأفضل لي".



وغاب ريتشارلسون عن المشاركة في معسكر المنتخب البرازيلي لتوقف شهر أكتوبر الدولي.



وعن ذلك الاستبعاد، علق ريتشارلسون: "كنت حزينًا لعدم استدعائي ولكنني أتفهم وجهة نظر دينيز، المدير الفني، لو كنت في مكانه لم أكن سأستدعيني أيضًا، لم ألعب كرة قدم جيدة، كنت أقل من أفضل مستوياتي".



وأردف: "لقد تطورت في المباريات القليلة الأخيرة، ولكنني أحتاج للنطور أكثر لارتداء قميص المنتخب، يجب عليّ أن ألعب وأن يكون لدي شعور جيد، ويجب أن أكون جاهزًا بنسبة 100% ولم أكن كذلك، أعتقد أن المدرب اتخذ القرار الصحيح".

وواصل: "الرجال يقدمون مستويات جيدة لذا الأمر متروك لي لمواصلة العمل، بالتأكيد سأعود، لم أصل إلى هنا بالصدفة، الأمر متروك لي للعمل بجد كل يوم ".

واستطرد: "كنت أتمنى اللعب ضد تشيلسي، إنها مباراة هامة (ديربي) بالأمس أخبرت أنني لن ألعب وهذا جزء من كرة القدم".

وخسر توتنهام أمام تشيلسي أمس في المباراة التي جمعتهما بختام مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشارك ريتشارلسون في 11 مباراة بقميص السبيرز منذ بداية الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع 3 لزملائه في الفريق.