الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد ميدانيا سوق الجملة في الشهابية

دمياط
دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ د مياط، جولتها التى أجرتها اليوم الثلاثاء، بتفقد سوق الجملة بالشهابية، ولبحث آلية تحقيق الاستفادة من السوق الذى يقع على مساحة ٩ آلاف متر مربع.

وتفقدت المحافظ السوق والموقع المحيط لبحث آلية وضع مخطط متكامل  لتعظيم أوجه الاستفادة منه بالتعاون مع الغرفة التجارية، بما يتناسب مع طبيعة الموقع والمساحة والأنشطة القائمة به بالفعل، مؤكدة تكثيف حملات النظافة بالمنطقة ورفع القمامة بشكل دورى.

وتابعت محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحي بقرية شط جريبة، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم الثلاثاء، واطلعت "على آخر التطورات بالمشروع ومعدلات التنفيذ وذلك خلال مناقشتها لكافة محاوره من أعمال إنشائية للمحطة والشبكات مع ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وشركة المقاولون العرب "الجهة المُنفذة للمشروع"، كما بحثت المعوقات التي تبطئ نسب التنفيذ وآلية تخطيها للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد. 

محافظ دمياط تشدد على سرعة تنفيذ المشروعات القومية

وشددت عوض على دفع العمل بالمشروع والإسراع بالخطوات التنفيذية لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن المحافظة تتابع مستجدات الموقف بشكل دورى.

وفي مجال الرقابة على مياه الشرب، تم المرور على محطات الشرب وسحب عدد 1300عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية ومعملية، وأيضا تم المرور على المدارس بالتزامن مع الانتظام بالدراسة وتم سحب 200عينة مياه، بالإضافة إلى ذلك، تم المرور على محطات الغسيل الكلوي وسحب 40 عينة ومطابقتها للمعايير الصحية.

وفي مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي، جرى المرور على 18محطة معالجة صرف صحي وأيضا عينات غسيل المرشحات والصرف الصناعي 14 عينة، وعدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20، وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4، وعدد عينات المصارف 15 عينة،ـ وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية. 

وجرى المرور على 780 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي، أيضا أعمال النظافة العامة، ومخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وجرى أيضا معاينة 6 شكاوى وإزالة أسبابها، والمرور على 289 منشآة تعليمية في بداية العام الدراسي، والتأكد من استيفائها للاشتراط الصحية لضمان صحة وسلامة الطلاب.

الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ منال عوض دمياط أحداث دمياط

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