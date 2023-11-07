كاتب صحفي: مؤتمر القاهرة للسلام نقطة فارقة في تغيير اللهجة العالمية الداعمة لإسرائيل

قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن إسرائيل تقوم بعمل إبادة جماعية، منوهًا بأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تستفيق يومًا ما ولا ترى وجودًا لقطاع غزة وسكانه سواء عبر التهجير إو إلقاء قنبلة نووية، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية نهائيًا، ونسف مبدأ حل الدولتين.

وأضاف "أيوب"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر القاهرة للسلام نقطة فارقة في تحول اللهجة العالمية من دعم لإسرائيل إلى الحديث مرة أخرى عن حل الدولتين، ووقف إطلاق النار.

إسرائيل لا تريد حل الدولتين المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو

وأكد الكاتب الصحفي، أن إسرائيل لا تريد حل الدولتين المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو 1993، لذلك فإنها تستهدف القضاء نهائيا على قطاع غزة، لافتًا إلى أن القطاع هو الجزء الوحيد الباقي من الأراضي الفلسطينية التي لديها قدرة على إقامة دولة.

وتابع: إسرائيل لا تنكر ولا تؤكد بوجود نووي لديها خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم يتم التعامل مع تصريح وزير التراث الإسرائيلي دوليًا، وهو اعتراف مؤكد من جانبهم بامتلاكهم للنووي.