الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مكارم الأخلاق" لقاء توعوي لأطفال روضة "الشهيد أكثم" بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم، لقاء توعوي لأطفال روضة مدرسة «الشهيد أكثم إبراهيم »، تحت عنوان «مكارم الأخلاق»، برعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

_ مكارم الأخلاق ومحاسنه

وأكد الشيخ حجازي مبارك،  عضو المنظمة بمطروح، خلال اللقاء أن حضارة الأمم والمجتمعات والدول مقياسها الأول هو الأخلاق، وتعتبر الأخلاق هي ميراث الإنسانية كما هي ميراث الأديان، مشيرا إلى أن أساس هذا الدين العظيم، هو مكارم الأخلاق ومحاسنها، ولقد وجه النّبي - صلّى الله عليه وسلّم – أنظارنا نحو هذه القضية حينما قال:" إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق"، أي أن الدين الإسلامى هو امتداد للأخلاق الحسنة على مر العصور.

_ التمسك بالأخلاق

وأوضح عضو المنظمة إنّ كلمة البرّ هي الجامعة لمعاني الدّين، وقال عنه النّبي صلّى الله عليه وسلّم: "البرّ حسن الخلق"، وقد اتصف النّبي بما وصفه به الله سبحانه وتعالى، وأثنى عليه بحسن الخلق، فقال جلّ وعلا: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وأمرنا النبي ووكل إلينا شرف استكمال هذه المسيرة وأنها هي وسيلة للقرب من النبى حين قال: "إنّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصّائم القائم" كما قال أيضًا: "إنّ من أحبّكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا ".

وفي نهاية اللقاء أوصى  الشيخ حجازي مبارك، بضرورة التمسك بالأخلاق لأنها عنوان ارتقاء الأمم وأن كل الأديان تحث عليها وتوصي بها، وأن علماءنا الأفاضل حينما أرادوا أن يُعطوا تعريفًا موجزًا عن الدين قالوا إن "الدين المعاملة"، فما أحوجنا إلى أن نعود إلى وصايا رسولنا الكريم في مجال الأخلاق حتى نستطيع أن نتجاوز تلك المرحلة الصعبة ونعبر بمجتمعنا وأمتنا إلى بر الأمان.

ومن جانبه أكد مدير المدرسة، على أهمية عقد ندوات ومحاضرات دينية وتثقيفية بالمدارس والمعاهد الدينية، لتوعية الطلاب بمفهوم تعاليم الدين الإسلامى وسماحته، والتي اختلطت بالسياسة، وكذلك للحد من انتشار السلوكيات الغير مرغوبة، التي يوظفها البعض لتحقيق أغراض خبيثة وافكار متطرفة ومشوهه.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خريجي الأزهر مكارم الأخلاق لقاء توعوى مطروح

مواد متعلقة

"أوقاف مطروح" تنظم قوافل تثقيفية وتوعوية بالمدارس (صور)

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الأسعار.. ويوجه بتكثيفها فى التجمعات الصحراوية

رئيس منطقة مطروح يتفقد ختام فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات معلمي العلوم"

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يناقش آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية

انطلاق فعاليات مؤتمر "الإرشاد الزراعي في ضوء التحول الرقمي للزراعة المصرية" بمطروح

جولات ميدانية مفاجئة لـ وكيل "تعليم مطروح" لمتابعة مسار العملية التعليمية

"السكر بـ27 والأرز بـ22".. مواطنو مطروح يشيدون بميادرة "خفض الأسعار"

مرسى مطروح تستعد لمواجهة الأزمات والطوارئ برفع كفاءة المعدات (صور)

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

سقوط عنصر إجرامي بحشيش بـ1.7 مليون جنيه بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى