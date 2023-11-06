الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة مطروح يتفقد ختام فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات معلمي العلوم"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ختام فعاليات البرنامج التدريبي «تنمية مهارات معلمي العلوم» على المنهج الجديد، بقاعة التدريب بالمنطقة.

 البرامج التدريبية

وأجرى رئيس المنطقة الأزهرية حوارا مع المتدربين حول مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية المقدمة، والتي تهدف إلى إكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة، وتحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

 شرح وتوضيح المناهج الدراسية

من جانبه، لفت وكيل المنطقة، فضيلة الشيخ عطيه سالم، إلى أنه ينبغي على المتدربين الاستفادة من هذه البرامج لما لها من أثر إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالوسائل التعليمية كعامل أساسي في شرح وتوضيح المناهج الدراسية.

 

وفى سياق آخر، كانت قد أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية

 

يهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن الألعاب التعاونية والأنشطة الصيفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

 

وينفذ "نادي العلوم" بمدرسة مطروح النموذجية الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤولة البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التي يدرسها التلاميذ في تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملي ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، بالاهتمام بالموهوبين والعمل على دعمهم وتنمية مهاراتهم في المجالات كافة.

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