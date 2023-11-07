سكرتير الأقصر تبحث مشاكل المواطنين
عقدت هدى المغربي، السكرتيرة العامة لمحافظة الأقصر، لقاءً مفتوحًا مع المواطنين اليوم، والذي يُعقَد بشكل دوري أسبوعي في مقر ديوان عام المحافظة. حضر اللقاء رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة. يأتي هذا اللقاء استجابةً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لمناقشة جميع الطلبات والشكاوى التي تُقَدَّم من المواطنين وإيجاد الحلول الأنسب لها وفقًا للقانون.
تم خلال اللقاء مناقشة جميع الطلبات والشكاوى التي قُدِّمت من قبل المواطنين. أكدت السكرتيرة العامة للمحافظة ضرورة الرد السريع على جميع الشكاوى التي تم طرحها وتسهيل إجراءات حلها والتغلب على أي صعوبات تُواجِه المواطنين في جميع القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة. وأشارت إلى أنه يتم فحص جميع الشكاوى التي تُقَدَّم من المواطنين والرد عليها وإعطاء كل شخص حقه، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم وفقًا للوائح والقانون.