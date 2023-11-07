سحب 2278 رخصة سيارة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى" خلال 24 ساعة

سحبت الأجهزة المختصة بـوزارة الداخلية 2278 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.