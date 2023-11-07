وكيل "تعليم دمياط" يواصل جولاته لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس

واصل عبد العليم جمعة، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة، حيث تفقد مدرسة أبو العز بإدارة دمياط التعليمية.



وتابع وكيل المديرية سير العملية التعليمية بالفصول، واستمع لشرح المعلمين للمناهج الدراسية والتأكد من مطابقة دفاتر الاعداد للخريطة الزمنية، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي والثقافي.

وأكد على أهمية النشاط الاملائي المنقول والمنظور والاختباري لتلاميذ المرحلة الابتدائية وتحليل النتائج للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ووضع الخطط العلاجية المناسبة ومتابعة تنفيذها وفاعليتها.



كما تم التأكيد على أهمية المشروعات البحثية وضرورة قيام الطلاب بعمل الأبحاث بأنفسهم لإكتساب مهارة البحث

وتفقد وكيل المديرية، حجرات الأنشطة التربوية مؤكدا علي تفعيل خطة الأنشطة بالمدارس وبث روح التعاون والعطاء والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بين الطلاب.

كما تم التأكيد على كيفية تنفيذ يوم النشاط وحصص المشاهدة دون التأثير على خطة الدراسة.

وخلال جولته اكد "جمعة" على تكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء طابور الصباح ودخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات وتوزيع جدول المعلم الغائب أثناء طابور الصباح والتأكيد على جودة البرنامج الاذاعي ومحتواه كما أكد على ضرورة تضمين البرنامج لفقرات تحث على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بإعتبارها واجب وطني.

ونبه على الاهتمام بالصيانة البسيطة للمدرسة وتفعيل خطة المتابعة مديري المدارس ووكلاء شئون التعليم بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمدرسة والالتزام بالجدول المدرسي.