الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" الإسكان ": طرح محال تجارية للبيع بمدينة الشيخ زايد.. وبيع أخرى بأخميم الجديدة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن طرح 13 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من (18م2:  90م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية لجهاز مدينة الشيخ زايد، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عن طرح تنفيذ خط بديل قطر 1000م2 بطول نحو 1.8 كم يربط محطة رفع الصرف الصحي رقم 6 حتى الطريق القائم جنوب منطقة ابني بيتك المرحلة الثالثة في المدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

في سياق متصل، قال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنه تم بيع 6 محال تجارية بأنشطة مختلفة وصيدلية بمساحات تتراوح (من ٣٣ م٢: ٦٧ م٢) بمبني السوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة، في مزاد علني، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.

رئيس جهاز "الشيخ زايد" يلتقى أصحاب أراضى التقنين.. ويجرى القرعة العلنية

التقى المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عددًا من أصحاب أراضى التقنين- ممثلى إحدى الجمعيات- الواقعة فى نطاق القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، في ضوء التوجيهات الصادرة من اللجنة الرئيسية للوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود من جهة الولاية السابقة.

تذليل العقبات
واستمع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى مطالب ممثلى الجمعية بشأن تذليل العقبات لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تقسيم وتخطيط المشروع، وكيفية استكمال سداد باقي مستحقات علاوة توصيل المرافق وتغيير النشاط لبعض الأعضاء نظير التنازل عن حصتهم من أرض الخدمات بالمشروع لصالح الهيئة، وأوضح لهم أنه جار دراسة طلب الجمعية بالتنسيق مع قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال الإجراءات.

 

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