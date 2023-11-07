"خبراء الضرائب المصرية" تطالب بمنح سعر مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات وتصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة هذه الشركات على النمو وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

200 مليار دولار إنتاجية قطاع الخدمات

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك مفهوم خاطيء لدي البعض أن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي علي الرغم من أن انتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل 50 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 48 % من القوي العاملة في مصر.

وأوضح أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية ولذلك حقق قطاع الخدمات فائضا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضا في المعاملات الخارجية.

مصر تحتل المركز الثالث إفريقيا في تجارة الخدمات

قال إن مصر تحتل المركز الثالث في إفريقيا في مجال التجارة الخدماتية، بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا، وتحتل المركز الثالث أيضًا على المستوى العربي، بعد السعودية والإمارات ونحن نسعى لأن نكون الأول بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات يعاني من عدة مشكلات، من أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة لتنوع أنشطته. كما يواجه تحديات فيما يتعلق بتقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى عدم توافق بعض أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية.

وأضاف أن ذلك يتطلب دعمًا قويًا من الدولة لقطاع الخدمات، وأن السعر الضريبي المميز يُعد أحد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات هذا القطاع، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وفي خلق فرص عمل أكثر للشباب.